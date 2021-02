Televisa amonesta a Juan Osorio por incluir la pandemia en su telenovela

CIUDAD DE MÉXICO.- La telenovela “¿Qué le pasa a mi familia?” recién estrenó el pasado 22 de febrero y ya entró en su primera polémica.

El productor Juan Osorio tuvo problemas con Televisa por haber incluido la pandemia en su guion, razón por la cual fue amonestado.

La periodista Flor Rubio entrevistó al ex esposo de Niurka y le preguntó sobre cómo abordó a los ejecutivos de la televisora para incluir el tema de la contingencia sanitaria en su telenovela; sin embargo, la respuesta sorprendió a todos.

Es una pregunta muy difícil porque sí, efectivamente recibí una advertencia porque lo hice sin pedir permiso, pero pues bueno, la apuesta era, ‘creo que vale la pena, hay que hacerlo, lo estamos viviendo’. Confiaron en mí, pero sí me llamaron la atención por no haber avisado, pero creo que funcionó”, expresó Juan Osorio.

Sin embargo, el productor decidió correr el riesgo porque consideraba que el tema de la pandemia no podía ser ignorado en la ficción.

“A veces nos cuesta trabajo tener que aceptar esta realidad, pero ni modo, no es un problema de mi país, es un problema mundial y eso tenemos que tocarlo, nos guste o no y hacer conciencia de que si nosotros no nos cuidamos, imagínate no cuidar algo tan importante como es el alimento que está llevando doña Luz (Diana Bracho) que cuida tanto, debe de tener mucha higiene dentro del lugar, mucho respeto por su clientela, y ahí está el mensaje (el personaje tiene una rosticería).

“¿Qué le pasa a mi familia?” ha sido el estreno más exitoso en lo que va del año en Televisa, pues en su primer capítulo registro 3 millones de espectadores.