Telemundo se pronuncia ante salida de María Celeste Arrarás; llueven las críticas

Este miércoles a la presentadora del programa "Al Rojo Vivo" María Celeste Arrarás le tomó por sorpresa su salida del aire del programa que era transmitido por la cadena Telemundo.

Escribió un extenso mensaje sobre estos 20 años que se mantuvo en el canal y que habían decidido que el programa tomara otro rumbo. Expresó que seguirá manteniendo su compromiso con todos y que ni su pasión ni su carrera terminaban allí.

"Queridos amigos, con profunda tristeza, quiero informarles que ayer fue mi último día con Al Rojo Vivo y en la pantalla de Telemundo. Esta mañana fui informada por la empresa de que han decidido que el programa tome otro rumbo y que debido a ajustes por la pandemia ya no seré mas parte del show. Telemundo ha sido mi casa durante casi 20 años y estoy muy agradecida por la oportunidad que me brindaron de haber podido cubrir grandes eventos noticiosos y de servir a nuestra comunidad hispana por tantos años. Dejo atrás a muchos compañeros queridos que siempre podrán contar con todo mi apoyo. Ni mi pasión por el trabajo, ni mi carrera terminan aquí. Por el contrario, mi compromiso con ustedes continúa tan fuerte como siempre".

A través de la revista People se conoció que la empresa emitió un comunicado por la salida del aire de Arrarás. "María Celeste ha sido un ícono y una parte integral del crecimiento de Telemundo para llegar a ser una cadena en español líder”, reza el texto de la cadena, propiedad de NBCUniversal.

"Es una periodista galardonada y consumada, con una pasión y un compromiso implacable para servir a nuestras comunidades y estamos extremadamente agradecidos por su dedicación inquebrantable y contribuciones a los hispanos y al éxito de Telemundo todos estos años”, agrega el comunicado.

Entretanto en la cuenta oficial del programa compartieron una dedicatoria a María Celeste quien estuvo al frente de este espacio por muchos años. El mismo fue criticado duramente por los seguidores.

Algunos de los comentarios fueron: "Que cinismo después que la despiden le rinden homenaje porfavor", "Oye pero este es su programa !!!!! Ella lo fundó, que les pasa !!!!!", "Maria Celeste era ancla en ese programa y venirla a despedir es injusto, ya no tendrá el mismo auge. Gravísimo error de sus partes ahora mismo hasta los dejo de seguir", "Es un cinismo. No le dieron la oportunidad de despedicirse públicamente desde el programa. Ella tiene talento y fue lo que se llevó. No perdió nada, ganó basta experiencia".