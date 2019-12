Tekashi 6ix9ine es sentenciado a 2 años de prisión

NUEVA YORK.-Tekashi 6ix9ine fue sentenciado a 2 años de prisión el miércoles por su enredo con una violenta pandilla callejera que impulsó su ascenso a la fama, pero se salvó de una posible sentencia mucho más dura debido a su extraordinaria decisión de convertirse en testigo estrella de los fiscales.

El intérprete de 23 años, cuyo verdadero nombre es Daniel Hernández, podría haber sido condenado a décadas de prisión por delitos que incluyeron orquestar un tiroteo en el que resultó herido un espectador inocente. Se declaró culpable a principios de este año por cargos que lo acusaron de unirse a la pandilla conocida como Nine Trey Gangsta Bloods.

Ya ha cumplido 13 meses y será liberado a fines de 2020. Después de su arresto, perdió la reputación de forajido que había curado en línea y testificó contra sus compañeros de pandillas a principios de este año, lo que provocó que algunos lo calificaran de "soplón".

El testimonio ayudó a obtener las condenas de dos miembros de alto rango de Nine Trey Gangsta Bloods .

“Su cooperación fue impresionante. Fue un cambio de juego. Fue completa y valiente”, dijo el juez de distrito de los Estados Unidos Paul Engelmayer al anunciar la sentencia, que es muy inferior a las pautas federales para los crímenes, en una sala de audiencias de Manhattan.

Pero el juez dijo que la cantidad de tiempo que el rapero ha pasado en prisión no fue suficiente para la violencia de sus crímenes. Señaló que muchos artistas cantan sobre el crimen organizado, citando "Murder Incorporated" de Bruce Springsteen.

"Usted, Sr. Hernández, esencialmente se unió a Murder Incorporated", dijo Englemayer.

Antes de su sentencia el miércoles, Tekashi 6ix9ine expresó su pesar por unirse a la pandilla, disculpándose con su familia, sus fanáticos y las víctimas del caso.

"No soy una víctima. Me puse en esta posición desde el primer día", dijo Tekashi 6ix9ine, quebrándose poco después cuando vio a su padre biológico a quien dice que no ha visto desde el tercer grado en la sala del tribunal.

Luego leyó una larga carta, diciendo: "Tomé muchas malas decisiones en la vida, pero eso no me convierte en una mala persona".

Expresó un remordimiento similar por sus acciones en una carta que escribió la semana pasada a Engelmayer, discutiendo el alivio que sintió cuando fue arrestado y su plan de hacer las paces al advertir a otros que no sigan su camino.

"Estoy contento de que el público haya podido presenciarme lidiar con las consecuencias de mis acciones porque siento que arroja una luz sobre lo que puede resultar de la afiliación a una pandilla", escribió.

En una carta previa al juez, los fiscales dijeron que su "cooperación fue extraordinaria" y que fue "increíblemente significativa y extremadamente útil", lo que les permitió acusar a personas adicionales. Su declaración de culpabilidad del 1 de febrero llevó a casi todos los otros acusados a iniciar negociaciones de declaración de culpabilidad, dijeron los fiscales.

"El gobierno cree que su cooperación no solo fue sustancial, sino también extraordinaria", dijo el fiscal federal adjunto Michael Longyear en la audiencia del miércoles, señalando los riesgos que Hernández y su familia enfrentaron por su testimonio.

Los fiscales han descrito a Nine Trey como una de las consecuencias más violentas de United Bloods Nation, con miembros en todo el país. Tekashi 6ix9ine reubicó a su familia antes de que su cooperación se hiciera pública y luego lo trasladaron a una prisión diferente y a una unidad sin pandilleros, dijo el gobierno.

Su cooperación podría hacerlo elegible para un programa de protección de testigos, aunque sus distintivos tatuajes faciales, incluido un gran "69" en la frente, podrían hacer que ocultar su identidad sea un desafío.

"No hay duda de que la vida del acusado nunca será la misma debido a su cooperación en este caso. Él y su familia deberán tomar precauciones de seguridad adicionales cuando se encuentren en público para evitar posibles represalias de otros”, escribieron los fiscales en la carta.

En un testimonio de septiembre, Tekashi 6ix9ine dijo al jurado que su papel en Nine Trey era "seguir haciendo ataque y ser el apoyo financiero para la pandilla... para que puedan comprar armas y cosas así". Al preguntarle qué recibió a cambio, él respondió: "Mi carrera. Tengo la credibilidad de la calle. Los videos, la música, la protección, todo lo anterior".

El año pasado, tuvo una canción de éxito multiplatino, "Fefe", con Nicki Minaj, que alcanzó el número 3 en las listas de éxitos, y "Stoopid", con el rapero encarcelado Bobby Shmurda.

Tekashi 6ix9ine fue trolleado repetidamente durante el juicio por raperos como The Game y Snoop Dogg, quienes escribieron en Instagram que estaba acabado en comparación con su amiga Martha Stewart, quien una vez estuvo en una prisión de cinco meses por mentir sobre una venta de acciones.