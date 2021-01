Tefi Valenzuela perdió bebé de actual candidato a presidencia de Perú

MÉXICO.- Tefi Valenzuela, exnovia de Eleazar Gómez, no ha vivido momentos fáciles a lo largo de la vida, y es que no sólo fue víctima de violencia del actor, sino que cinco años atrás, también atravesó una experiencia de lo más difícil al perder un bebé.

Todo sucedió cuando la modelo, muy reconocida en Perú, su país de origen, comenzó a salir con el político del partido ‘Somos Perú’, George Forsyth, actual candidato a la presidencia en esa nación y con quien tendría un bebé, sin embargo, el embarazo no pudo llegar a término por complicaciones de salud que presentó ‘Tefi’ durante el proceso.

Fue en febrero de 2015 cuando le reveló a la periodista Magaly Medina que estaba embarazada del político y beisbolista, pero que el embarazo no llegó a término; “era algo que habíamos decidido mantener todavía fuera de la prensa, es algo que nunca negamos si alguien nos preguntaba si es que estaba esperando un hijo o no, nunca dijimos que no, aunque era un secreto a voces, pero nunca quise hacerlo público, al menos no todavía, supuestamente había una fecha en que tenía que ser público, donde él lo iba a anunciar y no yo, y yo había decidido salir por completo de este mundo de la farándula porque me estaba dedicando, ahora a ser mamá”, contaba en aquella ocasión la modelo.

No obstante, un día, Tefi Valenzuela descubrió que su pareja no le era honesto del todo; “hasta que un día, yo leo su celular, y me entero de varias cosas horribles, mentiras, conversaciones otras mujeres”, expresó la modelo, quien no pudo contener el llanto.

Pese a la traición de su entonces pareja, Tefi Valenzuela contó que “en ese momento afronté mi embarazo sola, y dije ‘de ahora en adelante lo único que me va a importar es mi hijo, y si hay papá o no, no me importa, soy una mujer suficientemente fuerte para tener un hijo yo sola”, desafortunadamente el proceso de gestación no pudo llegar a término; “justo en ese mismo día, yo termino en la clínica de emergencias después de haber discutido y me hacen una ecografía y el bebé ya no latía, entonces fue el momento más difícil de mi vida , porque a raíz de la decepción que tuve con él, mi vida era el bebé, mis planes era el bebé”, contaba hace ya cinco años.

Tras venir a México, para que su carrera despegara aún más, la también cantante encontró el amor en Eleazar Gómez, lo que nunca imaginó fue que el actor constantemente la violentaría emocional y físicamente en el departamento de ella, y en donde llevaban unos meses viviendo en pareja; “él se fue para mi casa. No se puede decir que es un concubinato porque para que sea llamado así tienen que pasar dos años, pero de que él andaba en mi casa todos los días, dormía ahí, tenía todas sus cosas ahí, pues sí. Esa casa es mía, desde que yo llegué la tomé yo y él fue el que se fue a mi casa no yo a la de él”, le reveló la modelo al periodista Gustavo Adolfo Infante en su canal de YouTube.

¿Cómo conoció a Eleazar?

En aquella entrevista que Tefi brindó a Gustavo Adolfo Infante, la modelo también reveló que conoció a Eleazar Gómez “hace como tres meses y como en dos semanas ya comenzamos a andar”, sin embargo, cuando su romance comenzó a destaparse “me advirtieron de que tenía fama de ser violento”, incluso, la modelo describió los arranques de humor que el actor tenía cuando estaba con ella, “sí tenía cambios de humor pero no quise creer eso porque él era muy cariñoso conmigo, sí tenía ciertos episodios de que tiraba cosas cuando se molestaba pero nunca creí que él podría golpear a una mujer, como el caso de que había golpeado a Vanessa, él lo negó en televisión, me lo negó a mi”, expresó.

Tefi Valenzuela confirmó a Gustavo Adolfo que Zoraida Gómez, hermana del actor “me ha estado escribiendo desde el día que pasó, ella en ningún momento con ánimo de atacarme y me pidió disculpas”, no obstante, la famosa dejó claro que aunque no tiene nada en contra de la familia del actor y entiende su dolor, no dará marcha atrás, es decir, que se mantiene firme a no otorgar el perdón a su expareja; “yo no tengo nada contra la familia ni contra ella, la verdad lamento la situación por la que están pasando pero él tiene que hacerse responsable de sus actos. Yo también tengo familia, entonces me puede dar mucha pena lo que están viviendo porque ellos no tienen la culpa ni han golpeado a nadie pero todos tenemos familia y todos estamos sufriendo de alguna forma”, dijo la modelo.