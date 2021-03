Tefi Valenzuela no se arrepiente de denunciar

CIUDAD DE MÉXICO.- Stephanie “Tefi” Valenzuela dio las primeras declaraciones luego de que su ex pareja Eleazar Gómez saliera hoy del Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

Fue en noviembre cuando el cantante fue detenido por golpear y casi estrangular a su entonces novia a pocas horas de pedirle matrimonio.

TIENE LESIONES en EL ROSTRO, EL CUELLO, EL CUERPO…

Es la modelo Stephanie Valenzuela.

Son las lesiones q le provocó el actor Eleazar Gómez

El también actor fue acusado de violencia familiar equiparada y permaneció en prisión preventiva durante cuatro meses, hasta este 25 de marzo que se le otorgó la libertad condicional por tres años.

Al respecto, Tefi decidió subir un video en su cuenta de Instagram en el que daba su opinión respecto a la decisión tomada por el juez.

“Yo iba muy tranquila a una audiencia de revisión de medidas cautelares, sin embargo habían otras solicitudes y hoy Eleazar Gómez estará en libertad condicional”, comenzó la peruana.

“Quiero decirles que lo que me llevo hoy y lo más importante es que ganamos, porque a partir de hoy, 25 de marzo, nadie pondrá en tela de juicio mi demanda y lo que yo declaré, porque al fin, en honor a la verdad, Eleazar aceptó su culpabilidad delante del juez y delante mío”, dijo.

Visiblemente afectada, Valenzuela dijo que no daría su verdadera opinión sobre el tema, ya que prometió desde el primer día que aceptaría cualquier decisión tomada por las autoridades mexicanas.

Yo dije desde el día uno que me iba a conformar con lo que el juez dijera, que iba a acatar lo que él dijera, así que no voy a decir lo que me parece porque dije desde el día 1 que iba a dejar todo en manos de la justicia. Si estas son las medidas que consideraron me va a tocar aceptarlas", expresó.

Finalmente, destacó que no se arrepiente de haber denunciado a quien fuera su pareja, y exhortó a otras mujeres víctimas de violencia a denunciar ante las autoridades.

“Estuvo bien denunciar. No me arrepiento ni por un minuto, fue lo correcto porque yo sé que dije la verdad y las invito a que denuncien para dejar este tipo de antecedentes y que no vuelva a pasar a otras mujeres”, destacó.