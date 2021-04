Tefi Valenzuela: "No he recibido un peso hasta el día de hoy..."

CIUDAD DE MÉXICO.- Muchas han sido las críticas que ha recibido Tefi Valenzuela, tras la liberación del actor Eleazar Gómez, por lo que la modelo ha salido a dar explicaciones del caso.

En un vídeo difundido por el programa de Televisión Azteca, "Ventaneando", Valenzuela aclaró que no ha recibido aún la indemnización que le debe entregar Eleazar Gómez por orden la corte y que le dió derecho a su libertad condicional.

“No he recibido un peso hasta el día de hoy del caso que tengo contra Eleazar Gómez ni tampoco he otorgado el perdón”, declaró Tefi y agregó, "No sé en qué momento pasé de ser la víctima a ser la culpable de que él esté en libertad", insistió.