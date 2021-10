Tears For Fears publicará su primer disco de estudio en 17 años

Redacción Cultura.- Tears For Fears publicará el próximo 25 de febrero su primer disco de estudio en 17 años, "The Tipping Point", que será, según su discográfica, "una reflexión a nivel personal y profesional de la pareja y del mundo con el que se han enfrentado en años recientes".



Para su realización, el dúo británico de "new wave" integrado por Roland Orzabal y Curt Smith, señero de los años 80 con éxitos como "Everybody Wants To Rule The World", han trabajado con su colaborador habitual Charlton Pettus y los productores y compositores Sacha Skarbek y Florian Reutter.



Como anticipo ya es posible escuchar en plataformas digitales el primer sencillo, titulado también "The Tipping Poing", que da el relevo a los temas inéditos "I Love You But I'm Lost" y "Stay" que incluyeron en su recopilatorio "Rule The World" (2017).



Hay que retroceder más en el tiempo para encontrar su último disco de estudio con canciones originales, "Everybody Loves A Happy Ending" (2004).