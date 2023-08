Team Infierno habla sobre la repartición de premio y aclaran todo

CIUDAD DE MÉXICO.-En una emocionante noche llena de sorpresas y giros inesperados, Wendy Guevara se alzó con la victoria en "La casa de los famosos México", convirtiéndose en un hito al ser la primera mujer trans mexicana en ganar un reality show en el país.

No obstante, mientras Guevara y sus compañeros del "team infierno" seguían compitiendo dentro de la casa, surgió un acuerdo que añadió un giro inesperado a la trama. Los cuatro miembros de este equipo convinieron en repartir el premio de 4 millones de pesos en partes iguales, es decir, 1 millón de pesos para cada uno, en caso de que alguno de ellos resultara ganador. Sin embargo, en la emocionante noche de la final, Galilea Montijo, la presentadora del programa, dejó claro que este reparto no sería posible.

Pocos días antes del gran final, estos finalistas llegaron a un nuevo acuerdo, acordando que, una vez fuera de la casa, el ganador repartiría el premio entre los cuatro finalistas restantes. El quinto finalista, por su parte, se quedaría con el premio especial: un viaje a Italia obtenido durante un reto.

Este pacto entre los finalistas fue expuesto frente a las 68 cámaras de la casa, lo que atrajo la atención de la “Jefa”, quien llamó a Sergio Mayer al confesionario por abordar temas no permitidos.

En una reciente entrevista en el programa “Hoy”, miembros del "team infierno", particularmente Poncho de Nigris y Wendy Guevara, aclararon que hubo una malinterpretación sobre el acuerdo.

Guevara reveló que Poncho de Nigris cambió de opinión y le expresó que prefería que el premio no fuera compartido, sino que ella lo conservara íntegramente para sus propios objetivos. La situación generó cierta confusión, ya que durante la transmisión se dio a entender lo contrario.

"Tú hablaste conmigo en la mañana, estabas seguro de que yo iba a ganar y me dijiste: ´-Yo no quiero que repartamos nada ni nada". Y De Nigris insistió: "-Yo dije: ´-A mí no me des dinero", sé que la gente lo pudo tomar a mal, desde adentro, pero ella se lo ganó bien y es su dinero, que se quede con todo el dinero", destacó.