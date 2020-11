"Te voy a romper la ma...": Filtran llamada donde Gustavo Adolfo Infante ataca a Jorge Carbajal ¡con todo!

CIUDAD DE MÉXICO.-Gustavo Adolfo Infante atacó verbalmente a Jorge Carbajal durante una llamada telefónica.

La grabación fue filtrada por Angélica Palacios en su canal de YouTube.

En la llamada el conductor del programa de Imagen Televisión de nombre Primera Mano le dice:

"Chin#$%s a tu p&&$a mad$##$, hijo de tu perra y p#$$ mad#$, te voy a romper la m$#$3".

A lo que Carbajal le contesta:

"A mí no me amenaces, todavía no ha nacido el que me amenaza. Ay tu chin$%%s a la tuy#$, que ha de estar peor".

Según Jorge esta llamada la recibió justo cuando terminaba de transmitir su programa en su canal de YouTube, pero no se sabe qué fue lo que causó que Gustavo le marcara tan molesto.

Esto ocurre también al darse a conocer que Infante atacó a Elisa Beristain al llamarla gorda durante su programa, hecho que le afectó bastante a la esposa de Pepe Garza.