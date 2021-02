“Te voy a aplastar”: Niurka amenaza a una empleada doméstica

CIUDAD DE MÉXICO.- Niurka Marcos está en el ojo del huracán, pero ahora las acusaciones serían mucho más graves de lo que parecen.

La vedette cubana fue fuertemente criticada por haber agredido verbalmente a una ex empleada suya, quien trabajó para ella durante 15 años.

La mujer en cuestión es María Inés, quien fue entrevistada para el programa “Chisme No Like”, en donde también se revelaron unos audios donde la llama “cucaracha” sólo porque pidió la liquidación de su sueldo.

No, no te corrí María Inés y no se lo puedes demostrar a nadie y vamos hasta donde tú quieras que lleguemos mamasita porque igual te voy a aplastar como una cucaracha”, se escucha decir a Niurka en un audio.

Según relató María Inés, la actriz la despidió durante la cuarentena del coronavirus debido a que ésta se había negado a limpiar la cocina.

“Tuve trabajo de planta 15 años, pero con lo de la pandemia me despidió mi patrona. El ambiente laboral era ya muy pesado, como todos los días siempre se levantaba de mal humor y ese día no desayunó se puso a hacer ejercicio, entonces me fui a empezar a hacer la limpieza de la sala, ella baja y ve los trastes sucios en la cocina y en ese momento se enojó, me empezó a hablar feo y me dice ‘sabes que la cocina tiene que estar impecable’”, contó.

Yo le dije que me estaba llamando la atención por algo que no me corresponde y ella se molestó y me dice ‘bueno y según tú quién tiene que hacer la limpieza de la cocina’, le dije ‘ese trabajo es de su hermano porque a mí no me toca la cocina’. Me dijo ‘sabes qué salté de mi cocina, vete’ y me empezó a tronar los dedos”, continuó.

Y en uno de los audios revelados, se oye a Niurka negar sarcásticamente haberla despedido e incluso le truena los dedos.

“No María Inés, no te troné los dedos porque yo no sé tronar los dedos, no es un hábito natural de mi personalidad y tras un análisis de peritaje o de personalidad o de psicología va a detectar que yo tenga el hábito de tronar los dedos, o sea que por ese lado también estás bien jodida”, expresó.

Niurka negó que hayan corrido a María Inés, pues ella fue la que decidió irse por su propia cuenta.

“Te corriste tú sola, recogiste tus cosas tú sola porque quisiste, pudiste dejarlas ahí, yo no te dije que recogieras todas tus cosas, yo solo te dije que iniciaba tu cuarentena y que ya era hora de que te fueras a mantener la distancia como lo establece el gobierno mexicano”, comentó.

María Inés teme que Niurka le pueda hacer alguna brujería, pues asegura que practica la santería para atacar a sus enemigos.

“Si le tengo miedo y respeto por su religión. Ella le llama caldero que es una bandeja grande donde empieza a hacer sus trabajos y ahí empieza a meter los nombres de las personas”, agregó.