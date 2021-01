"Te extraño más que nunca y no se que hacer": Andy Escalona

CIUDAD DE MÉXICO.- Andy Escalona en el 2020 vivió uno de los momentos más difíciles de su vida al tener que despedir inesperadamente a su madre, la productora del programa Hoy, quien falleció el pasado 1 de noviembre por un shok hipovólemico.

A pesar de que ya han pasado un par de meses, la conductora publicó en su cuenta de Instagram una fotografía donde aparece a lado de su madre, donde ambas aparecen sonriendo.

Andy aprovechó esta bella imagen para acompañarla con la letra de una canción con la que se ha sentido identificada "No hay nada más difícil" del gran cantante Marco Antonio Sólis.

Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer,espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me veo tan diferente. Me haces falta tú" escribió la conductora.