Taylor Swift y los motivos que la han vuelto una estrella

A sus 30 años la cantante Taylor Swift está consagrada como una de las más poderosas en la industria de la música y, sobre todo, en el pop. Es por ello que hoy tiene fans alrededor de todo el mundo, motivo por el cual su conversación en redes sociales hacen que la intérprete se vuelva tendencia.

A continuación comentamos algunos de los momentos en la carrera de Taylor Swfit que la han vuelto un ícono del momento.

Taylor Swift, del country a estrella pop.

Con una carrera que inició en el country, género en el que publicó cuatro álbumes -de 2006 a 2012-, fue con el lanzamiento del disco "1989" a finales de 2014, que dejó de lado por completo aquel otro estilo decidida a convertirse en una estrella pop. Y lo hizo.

Éxito de ventas

Su nombre es sinónimo de récords en ventas, cosa que ha hecho temblar a diversas figuras ya establecidas y otras que marcaron una época. Tan sólo hace dos semanas igualó el récord de Whitney Houston como número uno de la lista Billboard 200 gracias a su álbum "Folklore", estrenado en julio, al pasar seis semanas en el número 1, sumando un total de 46 semanas con sus ocho discos de estudio, por delante de celebridades como Adele, quien suma 34, pero por detrás de The Beatles, quienes llegaron a 132.

También compositora

Uno de los puntos a favor de la intérprete de "Shake it off" es que no sólo canta sino que además es compositora, labor que la ha hecho ser reconocida por la Nashville Songwriters Association y el Salón de la Fama de los Compositores.

Más allá de la música

Es precisamente su trabajo en diversas ramas la que la ha establecido. No sólo por el tema comercial sino al ser filántropa y tener una enorme influencia mediática gracias a la que fue nombrada el año pasado por la Revista Billboard como Mujer de la década.

A unos meses de cumplir 31 años, el próximo 13 de diciembre, Taylor Swift suma reconocimientos dentro de la música como sus 10 Grammy y el American Music Awards como Artista de la década; así como dentro de certámenes de televisión como el Emmy, que se llevó en 2015 en la categoría Original Interactive Program por el software "AMEX Unstaged: Taylor Swift Experience", del que fue productora. Eso sin dejar de lado que también ha colaborado en el séptimo arte con sountracks como el de la cinta "Cats" con el que la nominaron al Globo de oro.