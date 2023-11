Taylor Swift se reunió hoy con la familia de fan que falleció durante el primer show en Río de Janeiro

BRASIL.- El 18 de noviembre de este año, lamentablemente, falleció una ferviente seguidora de Taylor Swift durante el primer concierto de la artista en Brasil. Ana Clara Benevides, de 23 años y estudiante de psicología, esperaba ansiosa para estar cerca de Taylor Swift en el concierto celebrado en Río de Janeiro como parte de la gira 'The Eras Tour'.

A pesar de haber asegurado un buen lugar, Ana Clara se vio afectada por las altas temperaturas y las restricciones que impedían llevar botellas de agua al recinto. Trágicamente, sufrió un golpe de calor y se desmayó entre la multitud. Aunque las autoridades la "resucitaron durante 40 minutos" dentro del estadio, un segundo paro cardíaco ocurrió cuando fue trasladada a la ambulancia, y Ana Clara falleció poco después de llegar al hospital.

Como respuesta a este trágico suceso, las autoridades han anunciado medidas destinadas a mejorar la seguridad en eventos con alta exposición al calor, incluyendo la obligación de proporcionar agua potable gratuita durante dichas ocasiones.

Taylor Swift, inicialmente reservada sobre la tragedia, compartió en Instagram la noche en que se dio a conocer la noticia, expresando que no abordaría el tema en el escenario porque aún no se sentía lista. Sin embargo, posteriormente le dedicó la canción "Bigger than the whole sky" y hoy se ha reunido con la familia de Ana, ofreciéndoles su apoyo, según fuentes confiables.

Taylor Swift junto a la familia de Ana Benavides antes del show de esta noche en #SaoPauloTSTheErasTour pic.twitter.com/RvjfNlx72w— La Tia Puercaylor N1 & N4 ���� (@LaPuercaylor) November 27, 2023

En un gesto conmovedor, se compartió hoy una fotografía de Taylor Swift con los familiares de Ana, quienes llevaban camisetas con el rostro de Benevides, evidenciando el acercamiento genuino de la artista a la familia y su deseo de conectar con sus seguidores en momentos difíciles.