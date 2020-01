Taylor Swift revela que su madre padece un tumor cerebral

LOS ÁNGELES.- La estrella de la música Taylor Swift reveló que su madre ha sido diagnosticada recientemente de un tumor cerebral, al tiempo que recibía tratamiento por un cáncer de mama que los médicos detectaron anteriormente.

En una entrevista publicada este martes por la revista Variety, con motivo del estreno de su documental "Miss Americana..." esta semana en el festival de Sundance, la cantante explicó que su familia está pasando momentos complicados por la salud de su madre.

"Mientras estaba en tratamiento, encontraron un tumor cerebral. Y los síntomas de una persona que padece un tumor cerebral no se parecen en nada a lo que hemos pasado antes con su cáncer. Así que han sido realmente un tiempos difíciles para nosotros como familia", contó Swift.

La madre de Swift, Andrea, ha subido a los escenarios en varias ocasiones junto a su hija y ha sido responsable de la organización tras los escenarios durante sus giras. En 2015 fue diagnosticada con cáncer de mamá, que lograron remitir pero regresó.



Por esta situación y para pasar más tiempo con su madre, la cantante decidió acortar la gira de presentación de su último disco "Lover", con un circuito de festivales en Europa y cuatro macroconciertos en EU, en lugar de las largas giras que han acompañado los lanzamientos de sus anteriores discos.



"No sabemos qué va a suceder. No sabemos qué tratamiento vamos a elegir. Simplemente fue la decisión a tomar en este momento, por ahora, para lo que está sucediendo", dijo la estrella.

Taylor dedicó una canción a Andrea en su reciente álbum, titulada "Soon I'll Get Better" (pronto mejorarás), en la que habla sobre cómo su familia ha lidiado con el diagnóstico.



"Y odio hacer todo esto sobre de mí / ¿Pero con quién se supone que debo hablar? / ¿Qué se supone que debo hacer? / Si no esas tú", canta Swift.



"Nosotros como familia decidimos incluirla en el álbum, y es algo de lo que estoy muy orgullosa, pero es realmente difícil. No puedo cantarla. Es difícil lidiar emocionalmente con esa canción", narró cuando presentó el disco.