Taylor Swift revela que Beyoncé le envió un ramo de flores

ESTADOS UNIDOS.- ¡Entre reinas se apoyan! Taylor Swift recibió un hermoso gesto de parte de Beyoncé, luego de que ambas hicieran historia en los premios Grammy.

La artista de 31 años compartió en sus historias de Instagram una foto de un hermoso ramo de flores en tonos rosa, etiquetando a la cantante de 39 años, en un corazón dibujado a mano.

En una segunda publicación, Swift compartió otra toma del ramo (que se parecía a su vestido de Óscar de la Renta con estampado floral) y la nota de la propia Queen Bey.

La nota escrita a mano decía: "Taylor, felicitaciones por tu Grammy. Fue genial verte el domingo por la noche. Gracias por siempre ser tan solidario. Enviar amor a ti ya tu familia. B."

La intérprete de “Look what you make me do” compartió su gratitud por el regalo, escribiendo: "Me desperté con las flores de la reina de la gracia y la grandeza @beyonce y de repente es el mejor viernes de TODOS. ¡Gracias B y felicitaciones por tu logro épico el domingo por la noche!"

El domingo pasado, Swift hizo historia cuando se convirtió en la primera artista femenina en ganar su tercer álbum del año Grammy por su disco “Folklore”. Anteriormente ganó el codiciado título en 2010 por su clásico country “Fearless” y nuevamente en 2016 por su partida pop “1989”.

Por otro lado, en una transmisión en vivo desde los Ángeles, Beyoncé hizo historia con su cuarta victoria de la noche (mejor actuación de R&B por "Black Parade"), obteniendo un total de 28 premios Grammy en su carrera, lo que la convirtió en la mujer más galardonada en la historia de la Academia de la Grabación.