Taylor Swift relanza 'This Love' en la serie 'The summer i turned pretty'

Tijuana, Baja California.- Luego de muchas especulaciones sobre el siguiente relanzamiento que haría Taylor Swift parece confirmarse será '1989'.

La cantante había informado sacaría nuevamente sus canciones tras una pólemica por derechos de autor. Fearless (Taylor's Version) publicado el 9 de abril de 2021 y Red (Taylor's Version) estrenado el 12 de noviembre del mismo año.

'This Love' (Taylor's Version) es una de las canciones del disco '1989' y aparece en el teaser de 'The summer i turned pretty' escrita por la autora Jenny Han de 'A todos los chicos de los que me enamore'.

La serie tratará sobre la vida de la jóven Betty quien se encuentra en un triángulo amoroso entre dos hermanos.

El estreno de la serie será el 17 junio 2022 por Amazon Prime.