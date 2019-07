Taylor Swift recibirá el primer Icon Award en los 'Teen Choice Awards 2019'

La cantante pop recibirá un honor especial en la entrega anual de premios en agosto: el primer Icon Award.

"Como uno de los artistas musicales más vendidos de todos los tiempos, con más de 50 millones de álbumes vendidos, Taylor Swift es un ícono de la cultura pop cuyos elogios y logros van más allá de encabezar las listas de música y vender estadios en todo el mundo", se lee en un comunicado de FOX.

"Swift también es una de las principales personas influyentes sociales de la actualidad, ya que utiliza su voz y plataforma para inspirar y crear un cambio positivo", añaden.

La estrella del pop comenzó su carrera musical hace más de una década y está programada para lanzar su séptimo álbum de estudio, Lover, el 23 de agosto.

EVERY SINGLE DAY FOR THE LAST 11 YEARS! ♥️ @taylorswift13 pic.twitter.com/ZZDzHuZaYm — OFFICIAL_TAY_AU BACKUP (@OFFICIAL_TAY_A1) July 25, 2019

Swift lanzó tres nuevos singles este año, más recientemente "The Archer", más "Me!" y "You Need to Calm Down", ambos nominados para los 2019 Teen Choice Awards. Además de su Icon Award, la cantante recibió siete nominaciones en total para la ceremonia de este año, incluidos los guiños para Choice Female Artist y Choice Fandom por sus "Swifties".

Los Teen Choice Awards 2019 se transmitirán en vivo desde Hermosa Beach, California, el domingo 11 de agosto en FOX a las 8 p.m. CDMX.

