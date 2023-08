Taylor Swift rechaza presentarse en el medio tiempo del Super Bowl 2024

ESTADOS UNIDOS.- Muchos cantantes y bandas musicales sueñan con la oportunidad de presentarse en el medio tiempo del Super Bowl, uno de los eventos musicales más grandes del año; sin embargo, todo parece indicar que Taylor Swift tiene objetivos muy distintos.

De acuerdo con el medio estadounidense HITS Daily Double, la intérprete de "We Are Never Ever Getting Back Together" rechazó una oferta por parte de Apple Music para presentarse en el medio tiempo de la edición 58 del Super Bowl el próximo 11 de febrero de 2024.

Pese a que resulta sorprendente que alguien rechazara tal oportunidad, tiene bastante sentido en el contexto de la cantante estadounidense pues actualmente se encuentra ocupada con su gira "The Eras Tour", que posee fechas internacionales a lo largo del próximo año.

Incluso, un día antes del Super Bowl, Taylor Swift tiene programado un concierto en Tokio, Japón, para luego continuar la gira el 16 de febrero en Melbourne, Australia. Dicho itinerario descarta por completo su participación de menor o mayor medida en el evento.

Esta no es la primera vez que la exitosa cantante es considerada para el medio tiempo, pues múltiples fuentes confiables revelaron que Taylor fue una de las candidatas para protagonizar la pasada edición, antes de que se confirmara a Rihanna.

Pese a que no será parte del evento, Taylor Swift parece no necesitarlo en lo absoluto, pues el primer espectáculo del "The Eras Tour" el pasado 17 de marzo en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, superó el número de boletos vendidos para el Super Bowl 2023.