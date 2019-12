Taylor Swift habla sobre Scooter Braun en su speech

Taylor Swift ganó el Premio Mujer de la Década en el evento Billboard's Women in Music en Hollywood en The Palladium, lugar que aprovechó para alzar su voz sobre el problema que mantiene con Scooter Braun, esta vez criticando lo que llama "privilegio masculino tóxico" en la industria discográfica.

En su discurso, Taylor se fue contra Braun, quien compró Big Machine Records hace varios meses, la compañía propietaria de los primeros 6 álbumes de Taylor.

La 10 veces ganadora del Grammy habló extensamente sobre la pérdida de los derechos de sus grabaciones maestras a Scooter Braunin, un acuerdo que dijo que se había acordado sin su "aprobación, consulta o consentimiento".

TODO EL SPEECH DE TAYLOR LPM GRITÉ YAS QUEEN UNAS 13 MIL VECES. #BBWomenInMusic pic.twitter.com/IG5KBKQWu0 — �������� | ������ ������������! ������ (@swiftiegirI) December 13, 2019

"Después de que me negaron la oportunidad de comprar mi música directamente, vendí todo mi catálogo a Ithaca Holdings de Scoter Braun en un acuerdo que, según me dijeron, fue financiado por Soros Family, 23 Capital y Carlyle Group. Sin embargo, hasta el día de hoy, Ninguno de estos inversores se ha molestado en contactarme a mí o a mi equipo directamente para realizar su debida diligencia en su inversión. En su inversión en mí, para preguntar cómo me sentiría sobre el nuevo propietario de mi arte. La música que escribí. Los videos que creado. Fotos mías, mi letra, mis diseños de álbum”, menciona Taylor.

"Por supuesto, Scooter nunca me contactó a mí ni a mi equipo para discutirlo antes de la venta o incluso cuando se anunció. Sin embargo, estoy bastante seguro de que sabía cómo me sentiría al respecto. Permítanme decir que la definición de la El privilegio masculino tóxico en nuestra industria es que la gente dice: "Bueno, él siempre ha sido amable conmigo" cuando estoy planteando preocupaciones válidas sobre los artistas y sus derechos de poseer su música. Por supuesto que es amable contigo. Si estás en esta habitación tienes algo que él necesita".

Sus comentarios sobre Braun terminaron con: "El hecho es que el capital privado permitió a este hombre pensar, según su propia publicación en las redes sociales, que podía 'comprarme'". Obviamente no voy voluntariamente. Sin embargo, lo más sorprendente fue descubrir que serían las mujeres de nuestra industria las que apoyarían y me mostrarían el mayor apoyo vocal en uno de los momentos más difíciles y nunca, nunca olvídalo. Como siempre”.

A pesar de la lucha profesional que ha sufrido, Swift dijo que sigue siendo optimista para el futuro de la música y pidió a los miembros de la audiencia que "sean un ejemplo para alguien más en la próxima generación que ama lo mismo que nosotros amamos".

Y en el verdadero estilo de T. Swift, concluyó con: "No importa qué más entre en la conversación, siempre lo devolveremos a la música. En cuanto a mí, últimamente me he centrado menos en lo que dicen que no puedo hacer y más en hacer lo que demonios quiera”.