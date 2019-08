Taylor Swift es un ícono en los Teen Choice Awards

Taylor Swift recibió el Premio Ícono en la nueva edición de los Teen Choice Awards 2019. Los éxitos de la estrella pop y su activismo por la igualdad fueron homenajeados en la ceremonia que se llevó hoy en Hermosa Beach, California.

SÍGUENOS EN NUESTRO PERFIL DE GOOGLE NEWS Y MANTENTE AL DÍA



La cantante recibió la famosa tabla de surf de las manos de la jugadora de fútbol Alex Morgan, quien antes de entregarla el galardón brindó un emocionante discurso sobre la carrera de la cantante en la música y de su activismo por la igualdad.

Swift, visiblemente emocionada, inició su discurso agradeciendo que haya sido Alex Morgan quien le entregó el premio. "Muy bien, tenemos mucho de qué hablar. Primero, quiero hablar sobre Alex Morgan. El hecho que ella sea quien me haya entregado el premio es todo un honor, no sólo porque ha ganado la copa mundial sino también porque su equipo hizo historia al exigir el pago igualitario. Algo que no ocurre mucho. Gracias por hacerlo. Tienen que apoyarlas", inició la estadounidense.



Luego continuó agradecimiento a la organización de los Teen Choice Awards. "Quiero agradecer a quienes hayan puesto a mis gatitos en la tabla de surf. Son mis hijos peludos. Puedo decir que este es mi premio favorito estéticamente", comentó.



La cantante de pop agregó indicando que sus fans son lo más importante para ella. "Quiero decirle a mis fans que me encanta amarlos, son los más cariñosos y que gracias por darme esta vida. Todo esto es por ustedes", indicó.

La parte emotiva de su discurso tuvo que ver con el bullying y con cometer errores. "Esto es algo que me hubiera gustado escuchar de adolescente. Si alguien es adolescente, quiero decirle que los errores son inevitables (...) Quiero que sepan que es normal cometer errores. Nadie sale sin lastimarse, todos tenemos un par de rasguños. Sean buenos con ustedes mismos y luchen", afirmó.



Finalmente, anunció que su nuevo álbum saldrá el 23 de agosto, sin embargo, este viernes 16 de agosto sacará una canción nueva llamada "Lover". Con un "Los amo" concluyó su mensaje. Esta es la lista de los ganadores que se llevaron su tabla de surf a su casa:



PELÍCULA DE ACCIÓN



"Avengers: Endgame" (GANADORA)

ACTOR DE CINE DE ACCIÓN

Robert Downey Jr., "Avengers: Endgame" (GANADOR)

ACTRIZ PELÍCULA DE ACCIÓN

Scarlett Johansson – "Avengers: Endgame" (GANADORA)

VILLANO DE PELÍCULA DE ACCIÓN

Josh Brolin – "Avengers: Endgame"



PELÍCULA DEL VERANO



"Spider-Man: Far From Home" (GANADORA)

ACTOR DE PELÍCULA DE VERANO

Tom Holland – "Spider-Man: Far From Home"

ACTRIZ DE PELÍCULA DEL VERANO

Zendaya, "Spider-Man: Far From Home" (GANADORA)

PELÍCULA DE FANTASÍA

Aladdin (GANADORA)

ACTOR DE PELÍCULA DE FANTASÍA

Will Smith – Aladdin

ACTRIZ DE PELÍCULA DE FANTASÍA

Naomi Scott – Aladdin

PELÍCULA DE COMEDIA

"Crazy Rich Asians" (GANADORA)

ACTOR DE CINE DE COMEDIA

Noah Centineo, "The Perfect Date" (GANADOR)

ELECCIÓN ARTISTA MASCULINO

Shawn Mendes (GANADOR)

ARTISTA FEMENINA

Lauren Jauregui (GANADORA)

SERIE DRAMA TV

Riverdale

ACTOR DRAMA TV

Cole Sprouse – Riverdale

ACTRIZ DRAMA TV

Lili Reinhart – Riverdale

SERIE DEL VERANO

Stranger Things

ACTOR DEL VERANO SERIE

Noah Schnapp — Stranger Things

ACTRIZ DEL VERANO SERIE

Millie Bobby Brown — Stranger Things

ACTOR COMEDIA

Jaime Camil – Jane the Virgin

ARTISTA LATINO

CNCO (GANADORES)

CANCIÓN ARTISTA MASCULINO

Louis Tomlinson, "Two of Us" (GANADOR)

CANCIÓN LATINA

CNCO, "Pretend" (GANADORA)

CANCIÓN DE PELÍCULA

"A Whole New World" (End Title) (from Aladdin) – ZAYN & Zhavia Ward (GANADORA)

ESTRELLA DE REDES SOCIALES O INFLUENCER

Noah Centineo (GANADOR)



YOUTUBER

Sam and Colby (GANADORES)