Taylor Swift denuncia el censo de 2020 por excluir a las personas transgénero y no binarias

ESTADOS UNIDOS.- Taylor Swift fue una de varias celebridades en unirse al evento de transmisión en vivo de Pride Live Stonewall Day en Instagram de para defender los derechos de la comunidad LGBTQ.

El evento se celebró en honor a los disturbios de 1969 que tuvieron lugar en el Stonewall Inn, un bar gay de la ciudad de Nueva York y el sitio histórico donde se lanzó el movimiento por los derechos de los homosexuales.

“Quería decir feliz mes del orgullo… El Stonewall Inn ha sido un símbolo de rebelión frente a la opresión y un espacio tan seguro para las personas. Quiero agradecer a todos los que trabajan allí, a todos los que han trabajado allí, a todos los que lo han convertido en el lugar adecuado que es”, mencionó.

Swift recordó su tiempo actuando en el lugar, llamando a las personas que conoció allí “tan encantadoras y maravillosas”.

También elogió el fallo del Tribunal Supremo de los Estados Unidos del 15 de junio que protege a los trabajadores LGBT de la discriminación laboral como un “muy buen paso adelante” antes de plantear problemas con políticas que cree que carecen del mismo apoyo.

“La Ley de Igualdad aún no se ha aprobado y eso debe suceder”, dijo.

La ganadora del Grammy condenó a la Oficina del Censo por su falta de inclusión para las personas transgénero y no binarias.

“Obtuve mi censo el otro día, y había dos opciones de género. Había hombres y mujeres, y ese borrado me molestó tanto, el borrado de personas transgénero y no binarias… Y cuando no recopila información sobre un grupo de personas, eso significa que tiene todas las excusas en el mundo para no apoyarlos… Cuando no se recopilan datos sobre una comunidad, esa es una forma muy, muy brutal de descartarlos.”, explicó.

La cantante ha usado su plataforma pública para hablar más sobre política.

Recientemente publicó su apoyo al movimiento Black Lives Matter y la semana pasada instó a los responsables políticos a hacer del 15 de junio un feriado nacional.

Con información de Fox News.