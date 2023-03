Taylor Swift anuncia cuatro 'nuevas' canciones para celebrar el inicio de "The Eras Tour"

ESTADOS UNIDOS.- Taylor Swift ha decidido darle un regalo a todos sus fanáticos para celebrar el inicio de la anticipada gira "The Eras Tour", por lo que reveló que cuatro nuevas canciones estarán disponibles a medianoche en todas las plataformas musicales de venta y streaming.

A pesar de haber mantenido un bajo perfil las últimas semanas, la cantante estadounidense ha decidido romper el silencio a solo un día de su primer concierto en "Swift City", anteriormente Glendale, en Arizona, y dar algunas pistas sobre lo que podemos esperar de su nueva gira.

Para empezar, reveló por medio de Instagram que a modo de celebración y agradecimiento por el apoyo de los fans, revelará tres regrabaciones de antiguas canciones de su catálogo y una pista totalmente nueva, al menos para la mayoría de personas.

¿Cuáles son las ‘nuevas’ canciones que serán reveladas medianoche?

Dos de las regrabaciones son "Eyes Open (Taylor's Version)" y "Safe & Sound (Taylor's Version)", ambas canciones son reconocidas por haber formado parte del soundtrack de la primera entrega cinematográfica de Los juegos del hambre.

Mientras que la tercera regrabación es "If This Was a Movie (Taylor's Version)", una pista de la edición deluxe de su tercer álbum de estudio Speak Now. Muchos fanáticos afirman que esto podría ser una pista de que Speak Now (Taylor's Version) definitivamente podría ser la siguiente regrebación completa de Taylor y que podría estar muy cerca.

Por otro lado, también confirmó el estreno de una canciones totalmente nueva titulada "All Of The Girls You Loved Before"; sin embargo, la existencia de la canción no resultó una sorpresa para los más aficionados de la cantante ya que Taylor confirmó en 2019 que se trataba de una canción descartada de su álbum Lover.

La intérprete de "Bejeweled" también compartió un par de fotografías de sus ensayos para el "The Eras Tour", así como tiernas fotografías de sus padres ayudado a decorar la guitarra que usará durante los conciertos.