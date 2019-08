Taylor Swift afirma no poder cantar este tema en vivo

ESTADOS UNIDOS.- Luego de que Taylor Swift lanzara su séptimo álbum de estudio, Lover, la estrella del pop de 29 años organizó una sesión íntima de preguntas y respuestas con los fanáticos como parte de un especial de SiriusXM Town Hall. Allí ella reveló "Soon I'll Get Better", que trata sobre la batalla contra el cáncer de su madre y también presenta a las Dixie Chicks, fue la "más difícil de escribir", señaló.

Según información de E!, Swift compartió que no sabe si alguna vez tocará la canción emocional en vivo y explicó: "Fue difícil escribir, es difícil cantar. Es difícil escucharlo para mí, pero a veces la música es así".

La cantante reveló por primera vez que su madre Andrea Swift estaba luchando contra el cáncer en 2015, y a principios de este año le dijo a Vogue que había recaído. Al igual que la decisión de Taylor de divulgar públicamente la noticia de su enfermedad la primera vez, dijo que su familia jugó un papel importante al incluir "Soon I'll Get Better" en Lover.

"Nosotros, como familia, decidimos poner esto en el álbum, y es algo de lo que estoy muy orgulloso, pero es realmente difícil", dijo Taylor a los fanáticos durante una transmisión en vivo de YouTube. "No puedo cantarla. Es difícil lidiar emocionalmente con esa canción".