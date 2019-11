Taylor Swift afirma en los AMAs que tuvo un año muy difícil

LOS ÁNGELES, California.- Taylor Swift se coronó como la gran ganadora de los American Music Awards de este año y en su speech de agradecimiento mencionó que el año pasado tuvo algunos de los mejores y más difíciles momentos de su vida. Si bien nunca mencionó Scooter o Big Machine directamente, más de una persona lo entendió como referencia.

Cabe señalar que el atuendo de Taylor al comienzo de su actuación tenía los nombres de sus viejos álbumes.

La cantante subió al escenario para aceptar el premio AMA Artist of the Decade en donde cantó la mayoría de sus grandes éxitos, incluyendo "Love Story", "I Knew You Were Trouble" y "Shake it Off".

Swift recibió grandes aplausos y agradeció a casi todos en su vida, pero no mencionó su controversial disputa con BM y Braun.

Según información de TMZ, Taylor y su equipo no se han reunido con Scooter y ni hay planes de hacerlo a pesar de que Scooter se lo pidiera directamente mediante su cuenta oficial de Instagram.