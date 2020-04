Taylor Swift, Celine Dion y Shawn Mendes se unen a "One World: Together At Home"

ESTADOS UNIDOS.- El próximo sábado por la noche, Global Citizen llevará a cabo una segunda ronda de artistas para su transmisión global "One World: Together At Home" con Taylor Swift, Celine Dion, Shawn Mendes, Camila Cabello, Jennifer Lopez, Alicia Keys, Sam Smith, Usher y Pharrell Williams entre otros cantantes.

A ellos se les unirán personalidades como Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres, Awkwafina, Amy Poehler, LL Cool J, Lupita Nyong’o, Matthew McConaughey y Victoria Beckham.

Según información de Variety, eso es solo el comienzo del volumen de nombres incluidos en el anuncio, ya que Global Citizen también ha establecido un evento de transmisión de seis horas para preceder al especial televisado de dos horas, con aproximadamente 80 cantantes y actores que participan en eso.

Entre los artistas de alto perfil que participan en la transmisión previa en vivo están John Legend, Jennifer Hudson, Sheryl Crow, Luis Fonsi, The Killers, Lang Lang, Lady Antebellum, Charlie Puth, Ben Platt, Hozier, Jack Johnson, Juanes, Maren Morris, Michael Buble, Adam Lambert, Annie Lennox y Common.

Como se anunció anteriormente, la transmisión principal, que comienza a las 8 pm ET / 5 PT, será co-organizada por Stephen Colbert, Jimmy Kimmel y Jimmy Fallon y será transmitida por NBC, CBS, ABC, ViacomCBS Networks, The CW, iHeartMedia, Bell Media, AXS TV, beIN Media Group, MultiChoice Group, RTE, la BBC y la mayoría de las plataformas de música digital.