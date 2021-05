Tawny Kitaen, actriz de “Despedida de Soltero”, murió a los 59 años, en California

NEWPORT BEACH, California.- La exestrella infantil Tawny Kitaen, murió a los 59 años de edad, en su casa de Newport Beach, California, y hasta el momento se desconocen las causas de su deceso, informó el Daily Mail.

De acuerdo a la publicación del medio estadounidense, Kitaen fue hallada el viernes por la mañana por la Policía del Condado de Orange, pero no se ha determinado la causa de su muerte, pero se destacó que tuvo problemas en el pasado con el uso de sustancias tóxicas y estuvo presa.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Además de ser conocida por su actuación en “Despedida de Soltero”, junto a Tom Hanks, en 1984, Tawny Kitae participó en varios realitys shows, incluyendo “Celebrity Rehab”.

La actriz, quien fue identificada por las autoridades como Tawny Finley, fue involucrada sentimentalmente con el exjugador de la NFL, O.J. Simpson, además de tener un historial con cocaína y algunos roces con la ley.

Un día antes de su muerte, Kitaen agradeció a uno de sus seguidores por haberle obsequiado un dibujo de ella.

Gracias, cariño, muchas gracias por la imagen que me hiciste”, escribió en sus redes sociales, acompañado de la imagen que la persona le hizo en su honor.



¿Quién fue Tawny Kitaen?

La biografía que publicó el portal indica que el nombre verdadero de Tawny es Julie. E. Kitaen, nacida en San Diego, en 1961 y llegó a Hollywood a los 14 años de edad, después de abandonar la escuela secundario para mudarse a Los Ángeles.

Tawny llegó a la fama tras protagonizar el programa de concursos “To Tell the Truth” , cuando era una adolescente, en 1976, el cual le abrió las puertas para en 1983 actuar en el programa “Malibú”, como la novia de “Mahoney”.

Una de sus actuaciones más emblemáticas en su carrera fue la actuación que le siguió después en “Bachelor Party”, a lado de Tom Hanks, además de otras actuaciones en “After Midnight”, “The Perils of Gwendoline in the Land of the Yik Yak”, “Witchboard”, “White Hot” y “Dead Tides”.



Su vida privada

En 1989 se casó con el vocalista de “Whitesnake”, David Coverdale, pero se divorciaron en 1991.

Hubo rumores que Kitaen tuvo un romance con O.J. Simpson cuando aún estaba casado con Nicole Brown Simpson, quien fue brutalmente asesinada en 1994, junto a Ron Goldman, delito del cual Simpson fue sospechoso principal, pero fue absuelto tras un juicio mediático que fue conocido como el “Juicio del Siglo”.

A Kitaen le sobreviven dos hijos: Wynter Merin Finley, de 28 años de edad; y Raine Finley, de 22, a quienes procreó con la estrella de beisbol, Chuck Finley, con quien se casó en 1997.

La pareja se separó en 2002, luego de que él la denunciara de abusarlo físicamente y golpearlo en el rostro con un zapato de tacón alto.