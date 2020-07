Tatiana regresa a la soltería tras casi 12 años de noviazgo

CIUDAD DE MÉXICO.- Tatiana se encuentra promocionando actualmente su nuevo tema musical titulado "Sí me voy a lavar”, canción dedicada a los más pequeños del hogar para motivarlos a lavarse los dientes.

Sin embargo, lo que nadie se esperaba, era que la cantante infantil revelara que su noviazgo de 12 años con Alejandro Cervantes, ha terminado. Fue durante una entrevista para el programa ‘’De Primera Mano’’ que la cantante habló sobre ello.

"La verdad no lo iba a hacer público, pero así es. Tristemente cada quien tomó su rumbo, pero me quedo con las cosas bonitas, con las cosas positivas. Fueron casi 12 años juntos; mientras estuvo el compromiso del día a día, dejó cosas muy bonitas", confesó.

"Tengo un tatuaje que nos hicimos juntos hace tiempo; era de un rompecabezas de un corazón al que le falta una pieza y él se tatuó la pieza que me faltaba. Ahora siento que no me hace falta ni una pieza, la pieza que faltaba era yo", afirmó la famosa.

Tatiana aseguró que no piensa dejarse el tatuaje, aseguró que planea rellenarlo en cuanto la contingencia por la pandemia se lo permita, ‘’en cuando abra mi tatuador personal, voy a ir a que me pinte de rojo”, expresó.

La conocida como ‘’Reina de los Niños’’ dice sentirse muy feliz y tranquila mientras disfruta de sí misma, además que planea viajar mucho cuando la pandemia termine.