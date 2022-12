Tatiana denunció que le cerraron las puertas de abordaje y perdieron maletas

Tijuana, Baja California.- Tatiana denunció que le cerraron las puertas de abordaje en su cara al intentar viajar junto a su staff con la aerolínea Aeroméxico y por ello, tuvo que llegar a su destino tras 15 horas de andar por carretera.

La reina de los niños se mostró molesta por no poder tomar su vuelo Campeche-Ciudad del Carmen en donde tendría un evento navideño. Además, aseguro que le perdieron su maleta con el vestuario que llevaría en esa fecha.

“Íbamos a subir a un camioncito, nos dijeron, ya se llenó, espérense y viene otro, y a la mera hora ya no llegó otro y ya se cerró el vuelo”, explicó Tatiana.

No aparece mi maleta, llevamos aquí, no sé cuanto tiempo, estamos haciendo reclamo de equipaje, según esto la maleta no se podía ir a Ciudad de Carmen si yo no me subía al avión, pues no está allá ni en Ciudad de México ni en Monterrey