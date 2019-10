Taron Egerton podría ser el nuevo Wolverine

ESTADOS UNIDOS.- Taron Egerton no está dejando de lado los rumores por el momento, sin embargo dice estar ‘desconcertado’ ante los señalamientos.

Ahora que Disney posee Fox, los X-Men ahora pueden ingresar al Universo Cinematográfico de Marvel, dejando espacio para que un nuevo actor reemplace a Hugh Jackman como el héroe mutante con garras.

El rumor se ha vuelto loco con las conversaciones de que Egerton, que actuó junto a Jackman en la película Eddie The Eagle, es el siguiente en la fila para el próximo personaje de X-Men.

Hablando en ACE Comic Con en Chicago, la estrella dijo: ‘Creo que me encantan esas películas y tengo muchos amigos que juegan papeles en esas películas y les encanta y se lo pasan muy bien’’.

Taron Egerton no se ve en el papel de Wolverine (esto ya lo dijo hace tiempo) aunque si se ve en el MCU ya que tiene muchos amigos allí y es muy fan de él.



Añadía que como Feige dijo que Wolverine llegará en unos años, quizá si se pone lo suficientemente fuerte, se ve en él. pic.twitter.com/LUdqLBpaEb — �� �� QuidVacuo �� �� (@QuidVacuo_) October 14, 2019

‘Creo que lo de Logan es realmente interesante. Estoy un poco desconcertado por ello, nunca me he sentido como un tipo de hombre de Wolverine. Aunque el actor galés puede no sentirse físicamente más adecuado para el papel todavía, Egerton todavía les dio a los fanáticos un atisbo de esperanza de que pudiera estar listo para interpretará al personaje robusto en unos años, agregando que le encantaría unirse al MCU. Añadió: "Creo que faltan unos años. Sé que Kevin [Feige] habló de que está a unos años de distancia. ‘Tal vez dentro de unos años me vea lo suficientemente duro como para hacerlo. No he ocultado el hecho de que soy fanático de esos fanáticos y, por supuesto, lo haría, me encantaría ser parte de ellos”.

Ahora sólo resta esperar si este rumor llega hacerse realidad o no.