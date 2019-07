Tarantino revela reacción de Polanski con ‘Once Upon a Time... in Hollywood’

ESTADOS UNIDOS.- El director Quentin Tarantino, quien estrenará próximamente una película ambientada en el Hollywood de los sesenta, “Once Upon a Time... in Hollywood”, reveló cómo reaccionó el también director Roman Polanski, debido a que es viudo de un personaje que aparecerá en el nuevo filme.

Sharon Tate estuvo casada con Polanski y esperaba un bebé con él, cuando fue asesinada por la familia de Charles Manson en agosto de 1969. Margot Robbie es quien encarna a la fallecida actriz en la nueva película.

Tarantino cuenta que un amigo mutuo con Polanski lo contactó para preguntarle del proyecto, cuando Polanski se enteró del tema que abordaría “Once Upon a Time… in Hollywood”.

"Ese amigo me llamó y me dijo: 'Entonces, ¿qué pasa con esto?'". Dijo que Roman no estaba enojado, ni furioso, si no que sólo “tenía curiosidad".

Añadió: "Entonces, lo que hice fue ... Roman está obviamente atrapado en Europa. Hice que el amigo viniera y leyera el guión. Él vino a mi casa, leyó el guión simplemente para poder llamar a Roman y decirle la idea y su contenido. Y básicamente que no tenía nada de qué preocuparse".

Polanski vive en Europa desde 1977 tras haberse declarado culpable de violación en Estados Unidos.

El director también explica que no sintió necesidad de contactar a Polanski cuando la idea de la película surgió, debido a que él no necesitaba ninguna necesidad “ y yo no necesitaba ninguna ansiedad en lo que eso se refería”.

"Sentí que la historia de la muerte de [Sharon] y la tragedia de Manson se había trasladado a una historia legítima, por lo que en realidad tiene una importancia histórica más allá de su propia tragedia personal", dijo el director. "Así que sentí que estaba en buenas condiciones allí[…]”.

Según Cinépolis, la nueva película de Tarantino “Once Upon a Time… in Hollywood” será proyectada en cines mexicanos el 23 de agosto del 2019.

