¿Tarantino deja planes de realizar una cinta de 'Star Trek'?

Hace algún tiempo, Variety había señalado que Tarantino estaba listo para producir y posiblemente dirigir una película de "Star Trek" con clasificación R para Paramount con J.J. Abrams en prodicción y el escritor de "The Revenant" Mark L. Smith trabajando en el guión.

Pero ahora, el director de "Once Upon a Time in Hollywood" parece estar "alejándose" del proyecto, aunque le dice a Consequence of Sound que "todavía no ha tenido una conversación oficial con esos tipos".

Según Variety, un portavoz de Tarantino no pudo ser contactado para hacer comentarios al respecto.

El autor de "Pulp Fiction", que tiene la intención de retirarse después de hacer su décimo largometraje dijo que "Star Trek" era una película demasiado grande para ser la última.

“Mira, podría tener una gran idea. Pero en este momento, la idea de un público más pequeño casi todo el tiempo me resulta atractiva”, señaló.

En otras noticias de "Star Trek", el creador de "Fargo" y "Legion", Noah Hawley, fue recientemente seleccionado para escribir y dirigir la próxima entrega de la franquicia para Paramount. Se espera que Chris Pine, Zachary Quinto, Karl Urban y Zoe Saldana repitan sus roles a bordo de los EE. UU. Empresa.