Tano, primo de Valentín Elizalde, revela nuevas de serie sobre "El Gallo de Oro"

CULIACÁN, Sinaloa.- Los seguidores del difunto cantante Valentín Elizalde se estremecieron con una foto que circuló en los días recientes en la que aparece “El Tano” Elizalde, primo de “El Gallo de Oro” enseguida de un póster promocional de la serie del intérprete de “Vete ya”.



Tano contó, hace unas semanas en entrevista con Bandamax, que la serie a su cargo aún no tiene permisos de la familia para realizarse, por motivos legales de nombre e imagen. lo que la ha retrasado, pero pese a ir lento será algo de calidad, aseguró. Además estimó que espera que quede lista para mediados del 2020.

Vamos despacio, no vamos tan adelantados como se pensara. Queremos hacer algo bien hecho, sobre todo que sea una historia basada en lo real, claro, van a cambiar ciertas cosas para ponerles un poquito más de intensidad en la serie para llamar la atención de la gente, pero van a venir cosas muy reales. Vamos a entrevistar a las personas que vivieron etapas con Valentín Elizalde".

Por otro lado, adelantó que espera abordar en la serie "Valentín Elizalde: La Verdad de Mi Tano" facetas distintas del cantante, mas la familia nuevamente se extrañó por la premura de "Tano" para hacer cosas sin su permiso.

Valentina Elizalde Rincón, hija del intérprete, y sus hermanas, Gabriela Elizalde Sabag y Valeria Elizalde Durán emitieron un comunicado al respecto , mismo que explicaron de manera resumida:



"El proyecto es muy aparte del que estamos haciendo la familia. Ese es el proyecto que él hizo por su parte (Tano), no sé porque la premura de hacer todo sin autorización de parte de nadie de la familia. Las niñas (las hijas de Valentín Elizalde) tienen el poder para darle la autorización a él, espero que no, no se la han dado hasta la fecha, no creo que se la den. Mi mamá también tiene parte del derecho de dar autorización para utilizar imágenes y nombre (de Valentín)".

Por último, "Tano" Elizalde relató que el proyecto lo lleva escribiendo desde años atrás pero nunca imaginó que podía ser algo de tal magnitud, mas afirma que Valentín lo merece.

"Yo empecé a escribir desde hace cinco años, no tenía planeado hacer un proyecto de esta calidad pero creo que hay tantas cosas que la gente tiene qué saber y que se merece el señor Valentín Elizalde que se digan. Se contarán cosas hermosas que deben conocer las nuevas generaciones y los que lo conocieron. Ya llegó el momento de conocer la verdad", aseguró. "Para mí fue una persona excelente y no habrá nadie como él. Llegó a este mundo a dejar huella y hay que mantener su legado. Compartí mucho tiempo con él".

El próximo 25 de noviembre se cumplen 13 años de la muerte de Valentín Elizalde, cuando fue atacado en un camioneta al salir de una presentación en el Palenque de Reynosa, Tamaulipas.



Con información de Bandamax.