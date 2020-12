Tania Ruiz sigue sufriendo las secuelas del Covid

CIUDAD DE MÉXICO.- A cuatro meses de haber contraído el Covid-19, Tania Ruiz continúa padeciendo las secuelas que le dejó el coronavirus a su cuerpo.

La modelo de San Luis Potosí y novia del ex presidente Enrique Peña Nieto se enfermó a finales de julio, y a la fecha, sigue sufriendo la enfermedad.

Así lo reveló en sus historias de Instagram, donde promocionaba una nueva marca de ropa deportiva para la que está modelando.

"Oigan, les quería enseñar esta marca de pants que está padrísima, la tela está deliciosa, vean qué bonitos están, vena el top, la parte de atrás esta padrísima. Se ven muy padres puesto", relató Tania.

Fue en ese momento que explicó que no ha podido ponerse la ropa deportiva y hacer ejercicio porque aun sufre las secuelas del Covid-19.

He querido ponérmelo para hacer ejercicio, y ¿qué creen? Llevo cuatro meses desde que medio Covid que no he podido regresar a hacer ejercicio”, reveló Tania.

“Si alguien era deportista soy yo, y ya no puedo, no sé a quién más le pase lo mismo. Ojalá y pronto ya me recupere al 100 y los pueda estrenar para enseñárselos cómo se ven puestos, pero bueno", continuó

Tania Ruiz revela que aún vive con secuelas del #Covid_19 pic.twitter.com/ujrdzbpWXX — Saul GC (@SaulGC10694257) December 14, 2020

Una seguidora preguntó a Tania qué clase de secuelas tenía que le impedía hacer ejercicio, a lo que la modelo respondió:

“No aguanto más de 10 a 15 minutos. Me agoto y no puedo”.