Tania Ruiz publica foto en sensual vestido pegadito y luce muy delgada

CIUDAD DE MÉXICO.-La novia de Enrique Peña Nieto, Tania Ruiz, reapareció en Instagram con un ajustado vestido color amarillo que lucía su delgadez.

En las fotos se le puede ver a la modelo con pose sensual ante la cámara.

Ruiz, junto a las imágenes, dejó un conmovedor mensaje, aunque con varias faltas de ortografía:

“Que todo el Amor que das siempre encuentre mil formas de regresar a ti. Nacimos para crear un mundo! El ayudar a alguien más, igual no hace q cambies el mundo entero. Pero si puedes cambiar el mundo de una persona para bien. Si quieres ser alguien empieza por ser tu mismo. Gánate ese respeto de no estar cumpliendo espectativas, ni tratando de quedar bien con todo el mundo. Que es eso? En verdad te importa mucho el que dirán? Sé auténtico! No vienes a complacer a nadie! Ni a quedar bien con nadie! Y si tratas de complacer a todo el mundo déjame decirte que es la manera fácil de no complacer a nadie. Si vas a cambiar hazlo por ti y no por nadie. Lo más más importante: La boca de quien te juzga jamás será más grande que la Gracias de Dios que te respalda. (sic)”.

Sus seguidores inmediatamente reaccionaron al post, halagando su “buen gusto para vestir y maquillarse”.

La usuaria @mar_4492 le escribió: “Hay Tania deberías de darnos clases para maquillaje, cómo vestirnos para tener el pelo como tu y sobre todo lo flaquita que estás, compártenos tus secretos !!!! (sic)”.

Por su parte, @adrianhouston7809 le señaló: “Siempre tan bella, sensual he inteligente (sic)”.

Cabe recordar que recientemente le dijo a la revista ¡Hola! que podría llegar al altar con Peña Nieto.

Nunca me he querido casar porque nunca he estado cien por ciento segura. Hoy, aunque no esté en nuestros planes, daría el paso sin pensarlo dos veces”, afirmó para la revista.

Cabe señalar que a mediados de agosto se esparció un rumor que hablaba sobre una posible boda entre Tania y el ex mandatario, dato que ella misma se encargó de desmentir.

"No, para nada. Es completamente una mentira. Es puro chisme", dijo la modelo a la revista del corazón Quién.