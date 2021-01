Tania Ruiz presume su figura después de superar covid

CIUDAD DE MÉXICO.- La novia del expresidente de México, Tania Ruiz, compartió en sus historias que después de cinco meses de haber padecido covid, por fin regresó a hacer ejercicio y lo hace con singular imagen desde sus redes sociales.

Fue recientemente, en diciembre, cuando la modelo declaró a través de sus redes sociales que continuaba padeciendo las secuelas que le dejó el coronavirus a su cuerpo.

“Si alguien era deportista soy yo, y ya no puedo, no sé a quién más le pase lo mismo. Ojalá y pronto ya me recupere al 100 y los pueda estrenar para enseñárselos cómo se ven puestos, pero bueno", confesó la modelo en diciembre.

Pero en la actualidad Ruiz compartió con sus seguidores en Instagram su paseo en bicicleta, luciendo en ropa deportiva y al lado de una bicicleta, confirmando que ya se encuentra mucho mejor de salud.

La originaria de San Luis Potosi sorprendió a sus fans con una pose donde deja ver en primer plano sus atributos, al estilo de Jennifer López, quien se caracteriza por dicho atributo, eso sin contar con su gran talento.

Tania Ruiz ha compartido con sus seguidores que ya ha podido hacer ejercicio, después de su padecimiento de covid-19.

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, entre los que destacan los que dicen que no parece que haya dejado de hacer ejercicio, pues tiene una figura espectacular.