Tania Ruiz comparte imagen con uno de los hijos de EPN en Año Nuevo

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unas semanas la modelo Tania Ruiz comentó a la prensa que pasaría el año nuevo con la familia de su actual pareja, el ex presidente Enrique Peña Nieto, porque mantenía una excelente relación con ellos.

“Su familia es divina, la verdad, que les puedo decir, puras cosas buenas, muy linda familia, muy lindos todos, y pues feliz de poder compartir mi primer año nuevo con él”.

Ahora Tania publicó una imagen con Alejandro Peña, misma que el joven también divulgo en sus redes sociales. En la foto ambos aparecen con la frase HAPPY NEW YEAR.

Esta muestra de confianza de los hijos del ex presidente reconfirman la buena relación que tienen con la pareja de su padre al grado de mostrarlo abiertamente.

Ya anteriormente Tania había colocado emojis de corazón a la publicación de los mejores momentos del 2019 que Paulina Peña compartió en sus redes sociales.

Esta es la primera vez que Ruiz coloca una imagen junto a sus hijastros desde que la joven inicio su romance con el político hace menos de un año en medio de la polémica porque el ex mandatario aun no había firmado el divorcio con Angelica Rivera y a pesar de los rumores sobre que la modelo había terminado su relación con el ex mandatario