Tania Ruíz celebra los seis años de su pequeña hija

La modelo mexicana Tania Ruíz Eichelmann compartió un video con su pequeña hija Carlotta quien está celebrando su cumpleaños número 6.

En su publicación escribió hermoso mensaje destacando los sentimientos de su hija a tan corta edad.

Además agradecer por ese hermoso regalo que le dio la vida con la llegada de su primogénita.

"Feliz cumpleaños Amor Mío!!! Gracias por estas palabras que pude grabar cuando a cada uno de la familia nos llevaste en privado a decir unas palabras. Al salir tus abuelos con lagrimas me dijeron que tenía que grabarte . Gran sorpresa me lleve al escuchar estas palabras de tu corazón!! Estos sentimientos tan profundos que a tu corta edad puedas expresarte de mi de esta manera. Las escucho una y otra vez. Quedarán grabas siempre en mi corazón y quise hacerte este video para agradecerte tantos momentos tan especiales, llenos de felicidad q me has dado desde mi embarazo hasta estos 6 años. Se llenan mis ojos de lagrimas y solo puedo decirte Gracias Carlotta!!! Gracias Mi Niña Hermosa!! Gracias por existir!!! Gracias por este amor tan puro, tan incondicional que sientes por Mi!! Te Amo con todo Mi Ser!!! Gracias Dios por haberme dado la oportunidad de ser tu mamá y de sentir este Amor Tan puro y Genuino".

A Tania Ruiz el pasado mes de enero fue captada con el ex presidente de México Enrique Peña Nieto en España, actualmente han corrido rumores que ya no están juntos. Ninguno de los dos hasta ahora ha declarado al respecto.