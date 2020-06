Tania Rincón y Maurcio Barcelata confiesan a qué conductores y productores no soportan

CIUDAD DE MÉXICO.- Los conductores Tania Rincón y Mauricio Barcelata estrenarán el próximo lunes 15 de junio, su nuevo programa “Guerreros 2020”, pero mientras llega el día han estado participando en el matutino “Hoy”.

Durante una sección de dicho programa, Rincón y Barcelata hicieron varias fuertes declaraciones, sobre los conductores y productores con los que trabajaron en el pasado.

Tania sorprendió al describir a una compañera que no soportaba, que trabajó con ella en Tv Azteca.

“Es rubia, trabajamos juntas… no había tantas rubias así que es fácil. Es cubana”, respondió a lo que Galilea le dijo: “Ah, la cubana que cuenta todo” y Tania dijo: “Sí”.

Rápidamente varios usuarios aseguraron que se trataba de Raquel Bigorra, quien en el pasado tuvo problemas con su amigo, el conductor Daniel Bisogno, y se le hizo la fama de que ella contaba los secretos de sus compañeros a una revista.

Por su parte, Mauricio confesó con nombre y apellido a un productor que le cae muy mal y dio pistas de otro que también es de Imagen Televisión.

“Se llama Roberto y se apellida Romagnoli. Me su, me surrrrr… y hay otro pero ese nomas me da pena y lástima… Es mexicano, está con una imagen en un programa donde yo trabajaba”, alcanzó a decir antes de que Galilea Montijo lo interrumpiera.

Además de estas fuertes confesiones, Galilea también aceptó que perdió la amistad de Anette Cuburu cuando inició a trabajar en Tv Azteca.