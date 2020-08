Tania Rincón se disculpa con Nicola tras acusarlo de golpear a Macky

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que en el programa 'Guerreros 2020' se iniciara una disputa por un supuesto empuje de Nicola hacia Macky González, Tania Rincón salió a defender inmediatamente a la joven sin saber que se estaba equivocando.

El drama comenzó cuando Macky, una de las integrantes del equipo de 'Los Leones', aseguró haber sido empujada por Nicola, su compañero, durante una de las pruebas llamada 'Fuerzas Extremas'.

“Nicola me acabas de empujar. Nicola, Nicola son los tiros dados”, expresó Macky un poco agitada.

Tras escuchar que habían empujado a Macky, Tania Rincón fue rápidamente a tomar el micrófono para hacerle un llamado de atención a Nicola.

“Como sea, Nicola. Atención en lo que voy a decir: hay maneras de pedir las cosas. Aquí son tus compañeras y las tienes que respetar. En ningún momento puedes aventar a Macky ni a nadie”, señaló molesta.

Más tarde, sería la productora, Magda Rodríguez, quien reveló toda la verdad mediante una transmisión en vivo en redes sociales, pues tras una revisión de las cámaras, llegaron la conclusión de que Nicola nunca tocó a Macky.

‘’Fuimos a la cabina a revisar los cuatro, cinco monitores, pero al revisar el video minuciosamente, en ningún momento en cámara se ve que Nicola toque a Macky. Nunca se ve la mano. Macky, sin embargo, insiste que sintió que la empujó, pero no está en ningún momento a cuadro”, afirmó Magda.

Luego de que Nicola dijera que era injusto que lo acusaran de esa manera siendo inocente, Tania Rincón le ofreció una sincera disculpa.

‘’Siento que no tengo cara, me siento súper apenada (porque) te pusimos en una situación, en una vitrina donde no tenías que haber estado en ningún momento. Sólo quiero que entiendas el contexto de la situación, si yo en cualquier momento escucho que una de mis compañeras me dice ‘me empujó’, que fue lo que yo escuché... Me asusté, me alarmé, hice un alto y dije ese tipo de comportamientos no iban a ser permitidos. Te ofrezco sinceramente una disculpa porque tendríamos que haberlo revisado”, agregó.

Macky González inisitió en que sí había habido una agresión por parte de Nicola, pero la conductora rechazó escucharla: “Yo no voy a decir algo que no existió, lo último que yo soy es ser mentirosa”, advirtió.