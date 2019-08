Tania Rincón podría entrar a Ventaneando

CIUDAD DE MÉXICO.- Tania Rincón podría estar de regreso al área de Entretenimiento y de Espectáculos, luego de su desafortunado paso por Azteca Deportes.

Con la salida de Jimena Pérez ‘La Choco’ de ‘Ventaneando’, una de las candidatas a suplantarla es la joven actriz.

Aunque todavía no se define al nuevo integrante de Ventaneando, su perfil estratégicamente debería ser de corte juvenil, ya que los conductores actuales cubren a otros grupos de espectadores como las amas de casa.

Por otra parte, según información de Unión Jalisco, Rincón no tuvo los resultados esperados en su reingreso a ‘Los Protagonistas’ y quizá no quiere cerrarse de todo las puertas en el área por si la gente no la recibe igual como en su paso por ‘Venga La Alegría’.

Otras de las aspirantes a llegar a la silla de ‘La Choco’ son Linet Puente, quien ya pasó por Ventaneando y la rubia María Inés Guerra, quien al parecer retomaría su carrera tras su aparente divorcio con Gustavo Guzmán.