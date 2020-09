Tania Rincón cuenta con nuevo programa de televisión

MÉXICO.- Luego de que su colaboración en ‘Guerreros 2020’ llegara a su fin el pasado 17 de septiembre, proyecto en el que compartió conducción con Mauricio Barcelata, Tania Rincón cuenta ya con un nuevo proyecto.

La famosa recurrió a su fue ta oficial de Instagram, la mañana del pasado lunes, para dar a conocer que tiene un nuevo proyecto de televisión, el cual además maneja desde casa.

‘’Lunes inicio de semana y con ello el arranque de un nuevo proyecto de televisión que me tiene muy emocionada. Ahora trabajo desde mi casa y se siente raro tener montado un pequeño set de televisión en mi sala’’, mencionó la presentadora.

Sin embargo, señaló que no todo es tan fácil, pues la nueva normalidad también tiene sus propios retos, como el hecho de que a su hijo se le dificulta entender que ella no puede estar con él todo el tiempo, aunque esté e casa.

‘’Pero a la vez me gusta el reto porque cualquiera diría ¡Ay si que fácil es estar en casa! pero cuando tienes un hijo de 3 años, le cuesta trabajo entender que mamá está en el mismo lugar pero no puedo estar con el. Nuevas formas, nuevas maneras de trabajar, estoy lista y muy entusiasmada. Me urge contarles qué es y dónde lo podrán ver’’, finalizó.

Y aunque no dio muchos detalles como el nombre del proyecto o dónde se va a transmitir, el periodista Alex Kaffie, dentro de su columna ‘Sin lisonja’ reveló que Rincón fue “contratada por un canal de televisión restringida para que conduzca un programa, compuesto de ocho episodios, cuya tarea es la remodelación de casas”.