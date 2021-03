Tania Rincón confiesa que sufrió violencia psicológica por parte de una ex pareja

TIJUANA, B.C.- Tania Rincón relató en entrevista para el programa Hoy que durante uno de sus romances sufrió violencia psicológica, pues uno de sus ex novios la hacía sentir menos.

A pesar de que en ese momento no pensaba que estaba siendo agredida, con el paso del tiempo descubrió que ese tipo de maltrato también daña a la mujer.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“De pronto dejas pasar como muchas cosas, y que no consideras que era violencia, pero una mala palabra, una mala actitud, o sea, la violencia psicológica existe”, confesó la conductora.

Posteriormente, la actriz contó algunos detalles de su tormentoso romance. “Entonces que te digan ‘no, ni estás tan bonita, o no, ni eres la más guapa’, eso también es violentar”.

Asimismo, Tanía explicó por qué veía normal este tipo de comentarios. “Yo pensaba que eso era lo natural porque creces con estos conceptos erróneos de que, es que el amor duele o es que te pelea porque le gustas, desde chiquitos (te dicen) ‘ay es que te está peleando porque le gustas’, y por supuesto que no, el amor no tiene que ser trágico, el amor no tiene que ser doloroso”.

Por otra parte, Rincón reveló que está disfrutando de cada una de las etapas de su nueva maternidad, por lo que por ahora solo está cuidando su alimentación y gracias a la lactancia está recuperando su figura.

“Subí 16 kilos y la verdad es que ahí la llevó, me toca revisión médica está semana, vamos a ver cómo voy, la verdad es que sin prisa porque siempre en la lactancia debes de cuidar tu alimentación y no puedes someterse a una dieta, tienes que comer sano y ya”, explicó.