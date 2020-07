Tania Rincón asegura que vivió una relación tóxica cuando fue reina de belleza

CIUDAD DE MÉXICO.- Tania Rincón reveló todas las dificultades que atravesó cuando fue reina de belleza en su natal Michoacán en el 2006.

En dicho año la conductora fue ganadora del certamen “Nuestra Belleza Michoacán”, por lo que concursó ese mismo año en “Nuestra Belleza México”, en el cual quedó como semifinalista.

“Eso fue cuando yo tenía 19 años y a mi papá que era muy celoso le iba a dar algo, no me quería dejar ir, decía que todo estaba arreglado, que era un ambiente nocivo. Yo ya había hecho televisión a los 15 años en un canal chiquito en La Piedad Michoacán, me invitaron a hacer un casting porque yo era payasita en las fiestas infantiles. Pero de lo de ‘Nuestra Belleza’ al ver que de ahí salían conductoras como Rebecca de Alba, dije ‘éste es el camino’, sin embargo, me daba pena”, explicó.

Además, Tania recordó de una relación toxica que tuvo con un novio en esos años, quien la maltrataba psicológicamente para que ella no concursará en el certamen.

“Tenía un novio tóxico, no le gustó la idea de que yo concursara. Un día se puso tan celoso que me dijo ‘tú ni la más guapa de La Piedad eres’, y yo ‘no me importa’, yo no era la más guapa de mi casa, pero sabía que el concurso era la plataforma perfecta para entrar a Televisa”, mencionó.