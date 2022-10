Talina Fernández vende joyas y abrigos tras quedarse sin trabajo

Ciudad de México.- La conductora Talina Fernández reveló tristemente que después de que se quedara sin trabajo, se vio en la necesidad de vender sus pertenencias para poder mantenerse.

Durante la entrevista con Venga la Alegría, Talina relató lo complicado que ha sido desprenderse de sus objetos por el valor sentimental que tienen.

Mi abuelo celebraba cualquier cosa regalando joyas, y a mí me tocaron… pero ya las vendí… pues sin lana… y también vendí los abrigos, también vendí una casa que tenía en Tequesquitengo”

Declaró.

Sin derrota

Aunque, la artista aseveró que ninguno de los obstáculos la derrotan por completo. “Siempre digo ‘ya nació quien me tire, pero no quien me deje en el suelo’”, manifestó.

De igual forma remarcó que debido a su edad ha sido difícil volver a encontrar trabajo en el medio artístico. “Y luego que te ven mayor, y creen que eres tarada, o que no tienes los chicharrones como las señoritas, pues no, no tienes los chicharrones”.

Cambiando radicalmente de tema, Fernández relató que luego de esparcir las cenizas de su hija Mariana Levy, la fallecida actriz se le ha hecho presente.

“Nos fuimos a una como fonda grandota que hay ahí, un letrero enorme que dice ‘Fresas con Crema’… ahí estaba mi hija, me impactó, no había ningún otro letrero… ‘Fresas con Crema’… ya mi hija me está mandando el mensaje”, aseveró.