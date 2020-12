Talina Fernández se puso muy mal de salud, revelan

CIUDAD DE MÉXICO.-Talina Fernández se puso muy mal de salud de último momento, comentó el periodista Dael Quiroz.

"Por ahí de la 1 de la tarde (de ayer) le avisan que tiene una llamada de un periodista de Los Ángeles, la señora toma la llamada, porque es su amigo, el reportero le comenta que su nieta acababa de dar una entrevista para un programa de Estados Unidos y que la dejó muy mal parada", declaró.

Agregó:

"Al parecer a la nieta no le gustó que Talina dijera que ella no la corrió, si no que le pidió que no fuera a su casa porque se la pasaba de fiesta en fiesta y ella corría el riesgo de contagirase de Covid-19 por su culpa".

Según Quiroz, Paula Levy puso en entre dicho cómo fue que su abuela llegó a Imagen Televisión, y muchos otros inventos.

"Pues la señora Talina se puso muy mal, tiró el teléfono, se le bajó la presión, se desmayó, se cayó, pero no se pegó fuerte. La gente de enfermería de Imagen corre a auxiliarla, la señora estaba muy mal, no la lograban regresar, seguía desmayada, le hablan a una ambulancia, se la llevan y finalmente antes de llegar al hospital se empeiza a poner mejor".

Por último, Quiroz afirmó que decidieron llevarla a su casa porque querían evitar que en un hospital contragera el Covid.

"Le pidieron que no fuera a trabajar, pero ella se negó, pues dijo que si no iba se iba a poner muy mal en su casa".

Luego del escándalo que provocó Paula Levy al decir que su abuela Talina Fernández la corrió de casa y no tenía hogar, ahora es su padre José María Fernández “El Pirru” quien aclaró todo.

El ex de Ana Bárbara aclaró que su hija, quien recientemente cumplió 18 años de edad, hizo esas polémicas declaraciones como parte de una broma.

Por medio de su cuenta de TIkTok, y con cierto hartazgo, explicó que todo el problema ya había sido aclarado.

“Por favor, ya les expliqué mil veces que fue solo una broma. Ella ya lo aclaró, quien lo creyó es su problema. Gracias”, dijo “El Pirru” en su cuenta de Tik Tok.