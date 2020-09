Talina Fernández enfurece con su nieta María Levy por sus fotos semidesnuda

CIUDAD DE MÉXICO.- Talina Fernández está furiosa con su nieta María Levy luego de darse a conocer que la joven sube fotos mostrando gran parte de su cuerpo sin ropa en la página OnlyFans.

“Talina no sabía qué era OnlyFans, pero ya que le explicaron, habló con María y le pidió que no lo hiciera, debido a que está educada a la antigüita, y ni ella ni Mariana se mostraron jamás semidesnudas en fotos; de hecho, Talina ya había hablado con María respecto a las fotos que sube en sus redes, pues le parecía que mostraba mucho”, contó una fuente cercana a la artista a una revista de circulación nacional.

De la misma manera, trascendió que la llamada “Dama del buen decir” incluso recordó la memoria de Mariana Levy para hacer entrar en razón a la joven. “(Le dijo) que con esto del OnlyFans ya está rebasando los límites y no le va a permitir hacer pornografía. Talina está muy molesta, al grado de que le advirtió que si lo hacía, será una vergüenza para la memoria de su madre y para toda la familia, ya que eso no es arte, ¡sino exhibicionismo!”.

Sin embargo, ante estos señalamientos María contestó: “que no se preocupe, que son fotos artísticas y que con ello no ofende a nadie; que la deje trabajar en su arte, que es lo que sabe hacer y que no la limite, ya que es lo de hoy”.

Finalmente, la persona cercana a la familia Fernández, reveló que la conductora todavía tiene un plan para poder hacer cambiar de idea a su nieta.

“Talina ha pensado en hablar con el papá de María, Ariel López Padilla, para pedirle que platique con su hija, ya que él fue quien ayudó a que se reconciliaran luego de que estuvieron varios años distanciadas; aunque la verdad no sabe si sea de mucha ayuda y él logre hacer cambiar de opinión a María. Pero lo que sí es seguro, es que Talina tampoco quiere que se haga un escándalo de todo esto, pues le podría salir peor y que al final lo único que pase es que su nieta llame todavía más la atención de la gente, lo que complicaría la situación y al final se vea tentada a dedicarse de tiempo completo a esa página de contenido explícito”, remató.