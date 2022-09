Talina Fernández afirma que Coco Levy es un “chivo expiatorio” de los grupos feministas

Talina Fernández se encuentra en una mala racha, tras el anuncio de que el programa Blah Blah Blah!, que conducía junto a su hijo Pato Levy, es cancelado.

A pesar de que la llamada Dama del buen decir había permanecido hermética ante las acusaciones de acoso y abuso sexual que pesan sobre su otro hijo, Jorge ‘Coco’ Levy, en esta ocasión la artista respondió al programa Ventaneando si considera que el cese de su programa se debió en gran medida por el escándalo que enfrenta el productor.

Se llama chivo expiatorio ¿no?, yo me siento en mi interior, profundamente orgullosa de mis hijos, y profundamente agradecida con la vida. Que hay gente, imagínate ahora con las feministas, que las entrecomillo, que lo que están haciendo son venganzas de unos diez mil años de patriarcado, ¿te gusta?, veinte mil años de patriarcado. Ahora sí se van a enojar, y se van a unir y se van a vengar”, dijo Talina sobre el tema.

Te puede interesar: Joven denuncia que Jacobo Wong la acosó cuando era menor de edad

Posteriormente, la reconocida presentadora lamentó que su hijo haya sido víctima de dichos señalamientos, además de cavilar sobre lo que Danna Ponce, presunta víctima de Levy, desea obtener tras su acusación.

30 años de trabajo

“Desafortunadamente, le tocó a mi hijo. Yo no sé si esta chiquita pretendía dinero o qué mi amor. Coco tiene la conciencia tranquila. Le ha afectado, por lo pronto lo despidieron sin ninguna remuneración, no le pagaron los 30 años de trabajo. entonces se queda sin trabajo, con su nombre por los suelos y sin dinero… no la estamos pasando bien”, manifestó.

Al respecto de la razón que le dio la empresa en la que laboraba para despedirlos, Fernández comentó: “Que el patrocinador estaba haciendo una reestructuración de su compañía y por el momento no nos iba a pagar, y esta radiodifusora no estaba sacando de su bolsa ni un centavo, porque nos estaba pagando el 30 por ciento de lo que le pagaba el patrocinador, o sea, de veras feo”.

Finalmente, la conductora de televisión confesó que desea cambiar de domicilio, pues con toda esta situación se le hace difícil pagar por las propiedades que posee.

Te puede interesar: Verónica Castro recuerda el enfrentamiento con Jacobo Zabludovsky tras el nacimiento de su hijo Cristian

“Tengo dos casas aquí en Bosques de las Lomas con unos prediales altísimos, yo quisiera mudarme a una casa, grande, pero con un predial más de acuerdo a la edad que estoy viviendo, yo no puedo seguir pagando esos prediales”, declaró.