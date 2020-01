¿Taissa Farmiga, actriz de La Monja, es la de las fotos sin ropa o es Photoshop?

LOS ÁNGELES.-En redes sociales ha circulado información en la que dice que se han filtrado imágenes íntimas de Taissa Farmiga, quien diera vida al personaje de una "hermana" religiosa que lucha contra "La Monja", en la película del mismo nombre.

Farmiga supuestamente aparece en las fotos sin ropa, y en poses sugerentes, pero, a pesar de todo, no se ha confirmado que en realidad sea ella, pues muchos indican que podría ser edición digital.

De comprobarse que es Farmiga, se uniría al grupo de personalidades como Jennifer Lawrence, Anne Hathaway, Kate Upton y Kirsten Dunst que se han visto afectadas por este problema.

¿Quién es Taissa?

Taissa Alexandra Farmiga nació en Readington, Nueva Jersey el 17 de agosto de 1994.

Comenzó su carrera en el cine con el drama Higher Ground (2011), y posteriormente hizo su debut en televisión en American Horror Story: Murder House (2011) de FX.

Sus comienzos en el escenario de Off-Broadway se produjeron con la obra dramática Buried Child (2016).

Es hermana de la también actriz Vera Farmiga.

Farmiga ha aparecido en The Bling Ring (2013), Mindscape (2013), At Middleton (2013), Las últimas supervivientes (2015), 6 Years (2015), In a Valley of Violence (2016) y Rules Don't Apply (2016).

Además, le ha puesto la voz a Raven en Justice League vs. Teen Titans (2016) y Teen Titans: The Judas Contract (2017).