 Taika Waititi interpretará a “Barbanegra” en una serie de piratas

ESTADOS UNIDOS.- Taika Waititi llega a alta mar como el temido pirata “Barbanegra” para la próxima serie de comedia de HBO Max, “Our Flag Means Death”.

Según reporta Variety, el actor y director se une al reparto, donde anteriormente fue confirmado Rhys Darby, quien interpretará a “Stedde Bonnet”, un aristócrata mimado que abandona su privilegiada vida para convertirse en pirata.

Anteriormente se anunció que Waititi sería el productor ejecutivo y dirigiría el piloto de "Our Flag Means Death" cuando se ordenó la serie en septiembre de 2020, pero ahora es confirmado para encarnar el papel del legendario pirata “Barbanegra”, que ha sido un referente de la cultura popular en las historias de marineros.

"Nuestro Barbanegra es una leyenda, un amante, un luchador, un genio táctico, un alma poética y posiblemente una locura", dijo el creador de la serie David Jenkins. “Solo un hombre podría desempeñar este papel, y ese es el gran Taika Waititi. Estamos encantados más allá de toda medida de que haya decidido ponerse la barba ".

Waititi ganó el Premio de la Academia al mejor guión original por “Jojo Rabbit”, que también dirigió y protagonizó como Adolf Hitler. La película también fue nominada a mejor película ese año.

También es conocido por dirigir la película de MCU "Thor: Ragnarok" y actualmente está trabajando en la secuela "Thor: Love and Thunder". Anteriormente, dirigió el final de la temporada 1 de "The Mandalorian", en el que obtuvo una nominación al Emmy por interpretar también al droide IG-11. También se postuló para un Emmy en 2020 cuando la adaptación de la serie FX de "What We Do in the Shadows" obtuvo un premio a la mejor serie de comedia.