¿Tacos de 135?: Juanpa Zurita abre taquería y recibe críticas en redes

MÉXICO.- El pasado 20 de abril, el famoso influencer mexicano Juanpa Zurita anunció su nuevo proyecto, un restaurante de tacos llamado “La Milagrosa” que abrirá en tres países, México, Colombia y Perú con trece sucursales distribuidas entre estos. Según declaró su intención es que este platillo tan distintivo de la comida mexicana llegue a todo el mundo.

“Cada taco en el menú fue catado múltiples veces y están como me encantan, ojalá les gusten tanto como a mi. Esta va dedicada a todos los amantes de los tacos, a los mexicanos y mexicanas que están fuera y no tienen dónde echarse un buen taquito”, escribió el influencer en la publicación donde anunció la apertura de sus sucursales.

El negocio funciona únicamente a través de la aplicación de entregas a domicilio Rappi y entre el menú se pueden encontrar tacos de pastor, costilla, carnitas y muchos más. Sin embargo, aunque Juanpa parece muy emocionado con el proyecto, en redes sociales se ha desatado una ola de críticas y burlas al negocio, especialmente por el precio de los tacos que a muchos les pareció muy elevado.

Cada taco tiene un costo de 45 pesos y la orden de tres se vende en 135, según lo que se ve en la aplicación de Rappi, también destaca el vasito de esquite en 67 y el guacamole con totopos en 87. Estos precios fueron considerados muy elevados para una taquería común de la Ciudad de México.

¿Pues de qué están hechos? Tunden a #JuanpaZurita tras abrir taquería “whitexican”. Los precios del menú causaron furor, pues tan solo los sabores tradicionales están en ¡130 pesos! No te lo pierdas: https://t.co/dzX5pXfGDx #Espectáculos pic.twitter.com/O9wrUaNyZY — Plano Informativo (@Planoinforma) April 21, 2022

Así mismo, varios usuarios señalaron que los tacos no se les antojan por su apariencia y que si quisieran acudir a un lugar para comer este platillo no sería al restaurante de Zurita, incluso se hicieron muchos memes al respecto, uno de ellos incluía la reciente fotografía de Lenny Kracitz en la que aparece al lado de un puesto de tacos de 4 por 50 pesos.

Hasta Lenny Kravitz prefiere los de 5 por $40 varitos pic.twitter.com/GjDazNh4u0 — REFRANCITO (@CompaRefrancito) April 21, 2022

El sismo y el agua

Hasta el momento, el influencer solo ha dedicado palabras positivas para la promoción de su nuevo negocio, al estilo de Luisito Comunica, quien también ha incursionado en la gastronomía con varios restaurantes polémicos. Cabe recordar que Juanpa ha estado envuelto en varios escándalos relacionados con su faceta como empresario.

En el pasado fue criticado por su campaña altruista en el sismo de 2017 en el centro del país. El influencer fundó Love Army México con la intención de recaudar fondos para la construcción de 50 casas a personas que resultaron damnificadas por el desastre natural.

Sin embargo, al reunir 27 millones de pesos llamó la atención que pasara meses sin informar sobre los avances del proyecto. Después de tres años, el youtuber hizo entrega de las casas que prometió, las cuales se encuentran en el municipio de Ocuílan de Arteaga, Estado de México, uno de los más afectados por el sismo.

¿Ya devolviste el dinero de las donaciones a los afectados del sismo? ¿Lo sigues teniendo en el banco para que te genere ganancias?. Cretino ladrón — Charly Alcocer (@RESORTEXL) April 21, 2022

“Se armó el proyecto, fue un éxito, pero se me salió de las manos, más gente se empezó a sumar y el pedo fue que yo quería hacer una madre muy ambiciosa y eso implicaba que cada casa fuera distinta. Yo quería hacer casas diferentes para cada familia y eso implicaba ver a muchos ingenieros y arquitectos. Vimos propuestas de casas 3D, casas de bambú, vienes y se desdobla, lo peor es que yo también pensaba que iba a ser más rápido. Creo que muy poca gente sabe de construcción, si no eres ingeniero o arquitecto no sabes. Yo también estaba bien desesperado, tenía la presión de la gente que yo le había prometido”, dijo Zurita en La Cotorrisa admitiendo que el proyecto no salió como esperaba.

Finalmente, el youtuber también fue muy criticado por vender agua de manantial embotellada pues esto fue considerado un proyecto altamente contaminante por la cantidad de recursos naturales que se requieren para fabricar el plástico de las botellas, las cuales finalmente terminan en la basura y tardan años en biodegradarse.